Lime ist zurück in Bielefeld

Der Mobilitätsanbieter Lime ist mit seinen E-Scootern nach Bielefeld zurückgekehrt. Nach Mitteilung der Firma werden in den kommenden Wochen 1000 E-Scooter in Bielefeld aufgestellt.

Anbieter will 1000 E-Scooter in der Stadt aufstellen

Im Frühjahr hatte das Unternehmen nach einer Winterpause zunächst seine Flotte aus Bielefeld abgezogen.

„Wir stellen unser Angebot erneut in enger Absprache mit der Stadt zur Verfügung, um den Menschen eine nachhaltige Mobilitätsoption für die letzte Meile zu bieten, insbesondere als Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr mit dem derzeit populären 9-Euro-Ticket. So helfen wir den Städten schrittweise, autospezifische Verkehrsprobleme wie Staus und Luftverschmutzung in den Griff zu bekommen und bieten den Menschen gleichzeitig eine erschwingliche Alternative zur Autonutzung in der Stadt,“ sagt Jashar Seyfi, Deutschlandchef von Lime.

Im April vergangenen Jahres hatte Lime als dritter Anbieter in der Stadt mit E-Scootern das Geschäftsfeld nach Bielefeld ausgeweitet. 35.000 Fahrten mit etwa 57.000 Kilometern wurden nach Angaben des Unternehmens seitdem hier getätigt.

Man habe die Fahrzeuge nun nach einer verlängerten Winterpause auf einen aktuellen Sicherheitsstandard gebracht, außerdem die Logistik verbessert und die Personalausstattung, erklärt Lime-Pressesprecherin Sarah Schweiger.

Zum Neustart in Bielefeld fallen bei der Ausleihe der Lime-Scooter bis Sonntag, 24 Uhr, keine Gebühren zum Entsperren der E-Roller an, Kunden zahlen nur das Kilometerentgeld.