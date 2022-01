Fest steht aber auch: Sollte es bei dieser Planung bleiben, müssen nach wie vor vier Gebäude abgerissen werden. Mimmos Pizzeria und die Shell-Tankstelle auf der Nordseite der Brackweder Straße, ein Wohnhaus in der Nähe der A2 sowie ein Werkstattgebäude in Sennestadt sollen der Stadtbahnplanung weichen. Um 1,5 bis zwei Meter fällt der Eingriff in manche Gärten auf anderen Grundstücken nun aber geringer aus. Das betrifft vor allem Grundstücke an der L756 im Bereich Feuerbachweg. Dort wären nach der Planung von 2019 Gärten teilweise bis zur Terrassenkante gekappt worden. Einige private Flächen werden jetzt gar nicht mehr gebraucht. „Die Gespräche mit den Betroffenen laufen derzeit“, sagt Cornelia Christian, Leiterin des Kundenmanagements von Mobiel. Auch in Sennestadt gibt es Veränderungen: Der Parkplatz am Combi-Markt werde jetzt nicht mehr beschnitten, der Jadeweg nicht mehr verlegt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen