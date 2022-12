Linie 1: Verlängerung notfalls mit Enteignung

Planer hoffen für Stadtbahnausbau bis Bielefeld-Sennestadt auf Einvernehmen mit Grundstückseigentümern - am Ende kommt es darauf aber nicht an

Bielefeld

Trotz vieler Befürworter einer Stadtbahnverlängerung der Linie 1 nach Sennestadt gab's zuletzt auch Kritik: Anwohner der geplanten Endhaltestelle am oberen Ende der Elbeallee wollen Teile ihrer Grundstücke - bis zu zehn Meter entlang der Straße - nicht verkaufen, die es aber braucht, um Platz für den Hochbahnsteig zu schaffen. In der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung Sennestadt machte das Amt für Verkehr klar: Auf die Zustimmung der Grundstückseigentümer kommt es am Ende gar nicht an.

Von Peter Bollig