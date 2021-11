Linke: Investor enteignen

Die Fraktion „Die Linke“ im Bielefelder Rat will prüfen lassen, ob der Investor, der auf dem Grundstück der Hammer Mühle nach deren Abriss ein Wohngebäude errichten möchte, enteignet werden kann.

Da die Hammer Mühle in einem Stadt-Umbaugebiet – dem nördlichen Innenstadtrand – liege, sei zu klären, ob es in den komplexen Regeln der Stadtumbaugebiete auch ein Durchgriffsrecht der Kommune, wie zum Beispiel eine Enteignung gebe, so Fraktionschef Bernd Vollmer.

Fachlich sei es notwendig, den Bebauungsplan zu ändern und auf die Besonderheiten der Lage mit der freizulegender Lutter, dem Lutter-Grünzug und dem Hochwasserschutz anzupassen. Darüber hinaus sei eine Objektsicherung des noch vorhandenen Gebäudeteils sinnvoll. Die Kult-Gaststätte war am 11. November zum Teil abgerissen worden.