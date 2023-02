Linke machen Koalitionspartner „fassungslos“

Mit großer Mehrheit hatte die Mitgliederversammlung das „Manifest“ von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer per Abstimmung unterstützt. Dr. Onur Ocak, neben Brigitte Stelze neuer Vorstandssprecher im Kreisverband, begründete die Zustimmung: „In einer Zeit, in der alle nur über Krieg reden, braucht es eine starke Kraft, die Diplomatie und Frieden in den Vordergrund stellt.“ Kritiker werfen Wagenknecht und Schwarzer hingegen eine Täter-Opfer-Umkehr in dem von Russland ausgelösten Konflikt vor.

