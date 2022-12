Lion Lauer überzeugt Jury

Zahlreiche ehemalige Nachwuchskomponisten aus den vergangenen 14 „Dein Song“-Staffeln hatten sich mit einem eigenen Weihnachtssong beworben und mit bunter Genrevielfalt und kreativer Musikalität überzeugt. Aus allen eingereichten Song-Vorschlägen wurden die sieben besten Künstler ins Casting eingeladen, um vor der Jury zu bestehen.

Nach dem Jury-Urteil im Casting erreichten die drei besten Weihnachtssongs die nächste Runde, darunter auch der junge Bielefelder.

Mit Unterstützung der „Dein Song“-Weihnachtsband arbeitete er zusammen mit Stefanie Heinzmann in der geheimnisvollen „Dein Song“-Weihnachtshütte in kreativen Musik-Sessions weiter an seiner Komposition – mit Erfolg.

Alle drei Finalisten lieferten mit ihren selbst komponierten Liedern eine gleichermaßen beeindruckende, weihnachtliche Performance ab, so dass die Entscheidung für die prominente Jury mit den Musikstars Kelvin Jones, Stefanie Heinzmann und Rolando Villazón schnell klar war: Alle drei Kompositionen sind echte Weihnachtshits und verdienen es, ganz oben zu stehen. So durften am Ende alle drei jubeln und sich jeweils über 2000 Euro freuen: