Lkw auf der A2 bei Bielefeld ausgebrannt

Lkw-Fahrer (71) nach Auffahrunfall in Lebensgefahr - Sperrung in Richtung Dortmund

Die Rettungskräfte wurden gegen 14.50 Uhr alarmiert. Ein 71-jähriger Lkw-Fahrer aus Düsseldorf war laut ersten Angaben der Autobahnpolizei in Höhe der Blitzeranlage nahezu ungebremst in das Heck eines Sattelzuges gekracht. Sein 7,5 Tonnen-Lkw fing nach dem Aufprall sofort Feuer. Der Mann (71) konnte sich mit schwersten Brandverletzungen in letzter Sekunde ins Freie retten.