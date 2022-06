Bergstraße zwischen Bielefeld und Steinhagen gesperrt

Ein Lkw drohte am Freitagnachmittag auf der Bergstraße in Höhe Peter auf'm Berge einen Hang abzustürzen. Dessen Fahrer war mit dem Gefährt von der Straße abgekommen. Die Verbindungsstraße ist Stand 16 Uhr noch gesperrt.

Der Lkw-Fahrer befuhr gegen 13 Uhr die Bergstraße zwischen Steinhagen und Gütersloh. Wie ein Sprecher der Polizei Gütersloh auf Nachfrage mitteilte, geriet der Fahrer mit seinem Laster in den engen Serpentinen mit einer Achse von der Fahrbahn ab.

Der beladene Lkw geriet in Schieflage, drohte den Hang abzustürzen und musste zunächst von einem Bergeunternehmer gesichert werden. Ein Schwerlastkran traf gegen 15 Uhr an der Havariestelle ein. Die Bergung soll am Nachmittag vermutlich mit zwei Kränen erfolgen.

Mit einer Sperrung der Bergstraße ist Polizeiangaben zufolge bis in die frühen Abendstunden zu rechnen. Bis dahin müssen Autofahrer weite Umwege einplanen. Auf beiden Seiten sperrte die Polizei in Bielefeld und Steinhagen die Zufahrten. Die Sperrung der Fahrbahn übernahm am Nachmittag der Bauhof.