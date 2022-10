Lkw kracht in Bielefeld vor Haus

„Im ersten Moment dachte ich an ein Erdbeben“

Bielefeld

Dass niemand zu Schaden gekommen ist, grenzt nahezu an ein Wunder. Ein schwerer Lastwagen ist am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr an der Prießallee vor eine Hauswand gekracht und quer über der Fahrbahn stehen geblieben. Die Straße war etwa eineinhalb Stunden lang gesperrt.

Von Christian Müller