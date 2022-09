Luftakrobatik und Feuershow

Der Event-Zirkus Circus Gebr. Lieberum gastiert von diesem Wochenende an am Gleisdreieck im Bielefelder Stadtteil Brackwede.

Circus Lieberum in Bielefeld

Erstmals an diesem Samstag geben sich Artisten aus Afrika, Frankreich, Italien, Amerika und natürlich auch aus Deutschland die Ehre.

In der 90-minütigen Vorstellung gibt es unter anderem ein Schlangenmädchen zu sehen, das ihren Körper verbiegen kann, als hätte es keinen einzigen Knochen.

Des Weiteren sind waghalsige Luftakrobatik, temporeiche Jonglage, ein Jonglageakt mit den Füßen, eine brandheiße Feuershow und noch viel mehr Darbietungen zu bestaunen. Und natürlich gibt es auch einen Clown, der zwischen den Auftritten für Späße sorgt.

Zum Zirkus-Team gehört auch ein großer Dinosauer, mit dem sich die Besucher kostenlos fotografieren können. Die Vorstellungen finden im großen beheizten Zirkuszelt auf dem Festplatz Gleisdreieck statt.

Von Samstag, 24. September, bis Montag, 3. Oktober, finden täglich um 17 Uhr Vorstellungen statt, an den Wochenenden auch um 14 Uhr. Nur am Feiertag, 3. Oktober, gibt es auch eine Vorstellung um 11 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Tickets gibt es über die Agentur Eventim, über die Internetseite www-lieberum-events.de oder an der Tageskasse.