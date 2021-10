„Lustig, wenn‘s wackelt und hüpft!“

Hoch auf dem blauen Wagen: Von ihren Schalensitzen aus erkunden Nora Delbrügge (7, rechts) und ihre Schwester Tina (4) die Feldwege am Quelle-See. Ihr Vater Volker (47) hat den 57 Jahre alten Trecker nach knapp dreijähriger Restaurierung durch den TÜV gebracht.

Als eines der letzten von 150.000 Exemplaren lief der blaue Fordson Dexta 1964 in Dagenham/England vom Band. Er ist damit also fast sechsmal so alt wie Nora und Tina zusammen. Dass die nur drei Meter lange Landmaschine mit ihrem 32 PS starken Drei-Zylinder-Dieselmotor neuerdings trotzdem durch Quelle knattert, ist alles andere als selbstverständlich.