Lutter soll 2025 bis Stauteich I offen fließen

Durch den Grünzug an der Ravensberger Straße, hier in Höhe des Sportplatzes am Finanzamt, soll in Zukunft ein Teil des Lutterwassers in einem Bachlauf offen fließen. Das Bachbett soll auf der rechten (südlichen) Seite der Grünanlage verlaufen. Durch die Rohre wird derzeit das Wasser der Lutter geführt, während der Lutterkanal im Untergrund saniert wird.

Foto: Thomas F. Starke