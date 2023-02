Lutter wird um bis zu 15 Meter breiter

Bielefeld

Zwei Jahre hintereinander war es in Heepen nach heftigen Regenfällen zu Hochwasser gekommen. Straßen standen unter Wasser, in vielen Häusern liefen die Keller voll, weil die Lutter vor allem an der Fohlenwiese über die Ufer getreten war. Das war 2012 und 2013. Um für besseren Hochwasserschutz zu sorgen, startet in der kommenden Woche der zweite Bauabschnitt an der Weser-Lutter. Dabei wird das Bachbett an manchen Stellen um bis zu 15 Meter verbreitert, 130 Bäume und Gehölzgruppen müssen dafür gefällt werden.

Von Hendrik Uffmann