Lützerath: Kurschus mahnt zu gewaltfreier Lösung

Bielefeld

Im Konflikt um die bevorstehende Räumung der Ortschaft Lützerath am Braunkohle-Tagebau Garzweiler hat die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, zu Gewaltfreiheit aufgerufen. Lützerath sei der Ort, an dem in diesen Tagen gesellschaftliche Interessen- und Zielkonflikte hart aufeinanderprallten, erklärte die westfälische Präses in Bielefeld.

Von epd