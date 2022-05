Luxus-Sportwagen rasen durch Bielefeld

Gegen 14.10 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei am Mittwoch ein Autorennen auf der Detmolder Straße – in Fahrtrichtung Innenstadt – gemeldet. Die Fahrer zweier luxuriöser Sportwagen sollen an mehreren Ampeln parallel stark beschleunigt haben.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten beide PS-starken Luxus-Karossen - einen Lamborghini Huracan 724 und einen Mercedes AMG S63 Coupé - auf der Detmolder Straße, Höhe Diesterwegstraße, anhalten und kontrollieren.

Der Fahrer des Lamborghini, ein 38-jähriger Mann aus Bissendorf, gab gegenüber der Polizei an, dass er zusammen mit dem 34-jährigen Mercedes-Fahrer aus Melle den Lamborghini kurz zuvor von einem Händler abgeholt hatte. Ein Rennen seien sie nicht gefahren. Die vielen Ampeln und die Stadtbahnschienen würden einen daran hindern. Zudem sei der Motor noch kalt gewesen und bauartbedingt laut.

Beide Männer müssen sich nun für ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen verantworten.