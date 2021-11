Die Polizei Bielefeld und die Verbraucherzentrale informieren in der Stadtbibliothek über die Bedeutung eines sicheren Passworts beim Schutz persönlicher Daten.

Polizei und Verbraucherzentrale in Bielefeld informieren zum Datenschutz

"Mehr als die Hälfte der Befragten haben in Umfragen der Landeskriminalämter angegeben, ein unsicheres Passwort als Login für ihre Online-Accounts zu verwenden. Sie eröffnen Cyberkriminellen so leichtes Spiel, um persönliche Daten abzugreifen, Bankkonten zu plündern, auf fremde Rechnung auf Online-Shopping-Tour zu gehen oder Fake-Profile in sozialen Medien anzulegen", sagt Polizeisprecherin Sarah Siedschlag.

Im Rahmen der vom Landeskriminalamt NRW initiierten Kampagne "Mach Dein Passwort stark!" macht sich die Verbraucherzentrale in Bielefeld gemeinsam mit dem Kriminalkommissariat Prävention und Opferschutz der Polizei in Bielefeld jetzt dafür stark, Hacker auf Distanz zu halten.

Mit einem kurzen Impulsvortrag und anschließender Diskussionsmöglichkeit im großen Vortragsraum SB02 der Stadtbibliothek in Bielefeld gibt es am kommenden Montag, 22. November, um 17.30 Uhr viele Tipps, um Datenklau und -missbrauch mit Sicherheit einen Riegel vorzuschieben.

Aufgrund der begrenzten Teilnahmekapazität wird um vorherige Anmeldung unter bielefeld@verbraucherzentrale.nrw gebeten. Eine telefonische Anmeldung kann unter 0521 987 876 03 (Verbraucherzentrale) oder 0521 545-2564 (Polizei Bielefeld) erfolgen.