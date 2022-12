Mädchenhaus: barrierefrei in doppeltem Sinn

Bielefeld

Raum für alle Mädchen - das sollen die drei neuen Häuser, die das Mädchenhaus Bielefeld an der Demolier Straße frisch bezogen hat, bieten. Geschäftsführerin Birgit Hoffmann ist voller Freude: „Alles ist barrierefrei - in realem und im übertragenen Sinne.“ Mädchen und junge Frauen mit und ohne Behinderung sollen in den Beratungsstellen- und Fachstellen Hilfe und Unterstützung finden und einige von ihnen in zwölf Apartments mit 15 Plätzen einen Ort zum Wohlfühlen.

Von Burgit Hörttrich