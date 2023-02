Bielefeld: Neue Spur im Fall der vermissten Leonie aus Bohmte 

Schon seit Montag, 23. Januar, wird die 17-jährige Leonie aus Bohmte (Landkreis Osnabrück) vermisst. Bisher wurde die Schülerin, die offenbar mit einem Mann durchgebrannt ist und sich in Bielefeld aufhalten könnte, nicht gefunden. Jetzt gibt es eine neue Spur: In Bielefeld wurde die - abgelaufene -Sparkassenkarte der Vermissten gefunden.

Die Spur der verschwundenen 17-Jährigen führt Angaben der Polizeiinspektion Osnabrück zufolge in den Raum Bielefeld, wo Leonie sich vermutlich mit einem männlichen Begleiter aufhält. Der Fund ihrer Geldkarte von der Sparkasse Osnabrück im Grenzbereich Bielefelder Innenstadt/Schildesche scheint das zu bestätigen.

Die Meldung vom Geldkarten-Fund sorgte an diesem Dienstag in der Facebook-Gruppe „Bielefelder/innen 2.0“ für einige Aufregung. Eine Userin hatte das Auffinden der roten Plastikkarte an der Sudbrackstraße gemeldet und geschrieben, die Karte in der Bielefelder Innenstadt bei der Sparkasse abgeben zu wollen. Vermutlich war die große Filiale an der Stresemannstraße gemeint.

Mit dem Facebook-Post wurde ein Foto eingestellt, auf dem ein Teil der Geldkarte der Sparkasse Osnabrück mit dem richtigen Vornamen der Vermissten und dem ersten Buchstaben ihres Nachnamens zu sehen ist. Mit fotografiert wurden auch die ersten vier Ziffern der Bankleitzahl der Sparkasse Osnabrück.

Polizei bestätigt, dass es Leonies Karte ist

Jannis Gervelmeyer, Sprecher der im Fall der verschwundenen Leonie ermittelnden Polizeiinspektion Osnabrück, bestätigte am Dienstagnachmittag, dass die im Bereich Bielefelder Sudbrackstraße gefundene Geldkarte tatsächlich die von Leonie ist. Kurz nach Abgabe bei der Sparkasse Bielefeld sei die Karte offenbar in völliger Unkenntnis der Situation beim heimischen Kreditinstitut bereits geschreddert worden. Erst auf Anfrage der Polizei Osnabrück seien die Einzelteile bei der Sparkasse Bielefeld wieder zusammen gesetzt worden, sodass schließlich mit letzter Gewissheit feststand, dass es das Eigentum der vermissten 17-Jährigen war.

Doch das gefundene Stück Plastik ist völlig wertlos. Jannis Gervelmeyer: „Die Karte ist vergangenes Jahr abgelaufen.“ Der letzte Besitzer der Sparkassenkarte könnte diese also nicht verloren, sondern einfach weggeworfen haben, weil sie sowohl am Geldautomaten als auch beim bargeldlosen Bezahlen nicht mehr einzusetzen ist. Den Angaben des Polizeisprechers zufolge soll die Karte an der Sudbrackstraße in einer Stadtbahn der Linie 1 gefunden worden sein.

Konkrete Hinweise aus Bielefeld mit Meldungen, dass die verschwundene 17-Jährige gesichtet worden ist oder wo sie sich aufhalten könnte, liegen der Polizei Osnabrück bislang nicht vor, sagte der Sprecher. Es habe nach der Facebook-Veröffentlichung des Kartenfundes nur mehrere Anrufe aus Bielefeld mit dem Hinweis auf den Post gegeben.

In Bielefeld vermutet: Beschreibung von Leonie

Wie die Polizeiinspektion Osnabrück mitteilt, hatte Leonie am Vormittag zwischen 6.30 Uhr und 9 Uhr ihr Elternhaus verlassen und ist bis zum heutigen Tage nicht zurückgekehrt. Bei ihrer Ausbildungsstelle in Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) kam die 17-Jährige am Morgen des 23. Januar nicht an.

Die Vermisste ist etwa 1,62 Meter groß und hatte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens dunkelrote Haare. Sie trägt vermutlich einen roten Parka der Marke „Only“ mit auffälligem Fellrand. Am Tag ihres Verschwindens nahm Leonie lediglich eine Umhängetasche, ihr Handy und ihre EC-Karte mit.

Es liegen bei der Polizei zum aktuellen Zeitpunkt keinerlei Hinweise auf ein Verbrechen oder ein Unfallgeschehen vor. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Mädchens geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Bramsche unter Telefonnummer 05461-94530 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.