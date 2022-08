Magischer Zirkel: Die Welt ist voller Zauberei

„Weil ein Zauberer sich vorstellt, was nicht geht und dann versucht, es zu lösen,“ sagt Lutz Ermshaus. Der Bielefelder weiß, wovon er spricht. Er ist Vorsitzender des Magischen Zirkels Bielefeld. 31 Zauberer aus ganz Ostwestfalen-Lippe umfasst dieser Zusammenschluss.

Am Samstag, 20. August, veranstaltet dieser Magische Zirkel erstmals einen großen Zauberabend in Bielefeld. Neun Mitglieder stehen dann auf der Bühne, um das Publikum zu verzaubern – wie einstmals der Dedi den König Cheops. Man erlebe derzeit eine Renaissance alter Zaubertricks, erklärt Frank Dörries, der den Abend moderieren wird. Den Trick aus dem alten Ägypten jedoch wird das Publikum am 20. August nicht zu sehen bekommen. Damals soll der Überlieferung nach der Dedi von Djed-Snofru Tiere enthauptet und ihre Köpfe vertauscht haben. Derlei Tricks werden heute aus ethischen Gründen nicht mehr gezeigt.

Zauberei im Kopf

Staunen und Verblüffung, verspricht Ermshausen, seien dennoch garantiert. Denn: „Wir Zauberer zeigen Sachen, die nicht gehen.“ Und dann eben doch funktionieren – scheinbar. „Was das Publikum sieht, haben wir gar nicht gemacht. Die Zauberei findet ausschließlich im Kopf des Zuschauers statt.“ Und genau das, sagt Lutz Ermshausen, sei ja das Spannende an der Zauberei, das „Spiel mit dem Publikum“. „Wir bringen das Publikum dazu, dahin zu schauen, wo es soll. Das zu sehen, was es sehen soll.“ Und eben nichts anderes. Das sei die Magie.

Der Magische Zirkel Bielefeld ist eine von 76 Untergruppen des Magischen Zirkels von Deutschland mit etwa 2900 Mitgliedern. Einmal im Monat treffen sich die Magier aus OWL, um sich über Neuigkeiten aus der Zauberwelt auszutauschen, um „sich gegenseitig in der Zauberkunst zu befruchten“, erklärt der 1. Vorsitzende Lutz Ermshaus. Fünf kleine Theater in Privathäusern betreibt der Zirkel, eins davon, das „Cella Magica“, in Bielefeld. Dort treten dann im kleinen Kreis namhafte Zauberer aus ganz Deutschland auf – im September beispielsweise der Schauspieler, Fernsehmoderator und Magier Helge Thun. Ermshaus: „Wir kriegen so großen Namen nach OWL.“ Ganz nah dran am Künstler sei das Publikum dann. „Das ist die schwierigste Form der Zauberkunst“, sagt Ermshaus. Es sei aber auch die schönste Form, denn nicht selten entstünden spontan neue, magische Momente bei solchen Auftritten.

Zauberei an der Bushaltestelle? Eher nicht

Magische Momente, die würden von einem Zauberer auch privat erwartet, berichten Ermshaus und Daniel Dück, 2. Vorsitzender des Bielefelder Zirkels. Dück: „Für viele Menschen ist es spannend, einen Zauberer zu kennen. Da wird man natürlich oft gefragt: Kannst Du uns nicht mal was vorzaubern?“ Das mache man normalerweise gerne, auf Partys oder im Freundeskreis. „Aber Zauberei soll etwas Besonderes sein. Ich würde das jetzt nicht an der Bushaltestelle machen“, findet Lutz Ermshaus. Und manchmal hätte man eben keine Lust, etwas vorzumachen. „Wie hat Ingo Oschmann einmal gesagt: Ein Maurer wird auf einer Party ja auch nicht gefragt, ob er mal eben eine Mauer mauern kann.“

Die Zahl der Mitglieder im Magischen Zirkel Bielefeld kann sich übrigens bei der Veranstaltung am 20. August erhöhen. Jens Heuwinkel aus Detmold wird nach zweijähriger Zeit als Aspirant an diesem Abend seine Aufnahmeprüfung ablegen. Er ist zuversichtlich. „Ich stehe schon seit 30 Jahren auf der Bühne, das wird schon klappen.“ Außerdem hat er redaktionell an der Herausgabe der drei Zauberkästen der Ehrlich Brothers mitgewirkt. Na dann!