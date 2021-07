Mal auf „Biele.Welt.Reise“ gehen

Bielefeld

Für alle, die ihre Ferien in der Heimat verbringen, hat Bielefeld Marketing auch in diesem Sommer ein Mittel gegen Fernweh parat: Unter dem Titel „Biele.Welt.Reise“ werden an ausgewählten Terminen vom 30. Juli bis 15. August 2021 vier besondere Erlebnistouren angeboten, die das Gefühl von großer, weiter Welt nach Bielefeld holen – wenn auch mit einem Augenzwinkern.