Mann (20) sprüht Paar Pfefferspray ins Gesicht

Am Bielefelder Hauptbahnhof ist am Donnerstagabend ein Paar mit Pfefferspray verletzt worden. Ein 20-jähriger Mann aus Beckum soll sich mit dem Pärchen gestritten und beiden daraufhin Tierabwehrspray ins Gesicht gesprüht haben.

Der Hauptbahnhof in Bielefeld.

Passanten meldeten einer Streife der Bundespolizei am Donnerstagabend eine handfeste Auseinandersetzung. Die Einsatzkräfte trafen im Hauptbahnhof auf ein Paar, das durch einen 20-jährigen aus Beckum mit Pfefferspray verletzt worden war.

Der 28-jährige Mann und die 22-jährige Frau aus Lage hatten gerötete und tränende Augen. Das Paar gab an, mit dem 20-jährigen Kosovaren in einen verbalen Streit geraten zu sein, in dessen Verlauf dieser der Frau mit der flachen Hand auf den Hinterkopf geschlagen und beiden ein Tierabwehrspray ins Gesicht gesprüht habe.

Der 20-Jährige stellte den Verlauf der Auseinandersetzung so dar, dass er von dem 28-Jährigen zuerst geschlagen worden sei. Er habe das Tierabwehrspray zu seiner Verteidigung eingesetzt. Der tatsächliche Ablauf der Auseinandersetzung sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so die Polizei. Hierzu würden auch Kameraaufzeichnungen vom Tatort ausgewertet.

Die gereizten Augen des Paares wurden durch den Rettungsdienst mit Augenspülungen behandelt. Das Tierabwehrspray wurde sichergestellt. Gegen den Beckumer wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.