Bielefelder Feuerwehr schneidet Unfallopfer aus Autowrack 

Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Vilsendorfer Straße im Bielefelder Norden ist ein 40-jähriger Mann schwer verletzt worden. Das Auto des Pizzaboten krachte am Samstagabend aufs Dach, Feuerwehrleute retteten den Fahrer aus dem Wrack. Zu dem Unfall kam es, weil ein 30-Jähriger offenbar durch den Ortsteil Jöllenbeck gerast war. Die Jöllenbecker CDU fordert jetzt die Überwachung der „Rennstrecke“ .

Vilsendorfer Straße in Jöllenbeck gesperrt - CDU fordert Überwachung der „Rennstrecke“

Feuerwehr und Polizei wurden gegen 21.45 Uhr alarmiert. Mit offenbar deutlich überhöhter Geschwindigkeit war ein 30-jähriger Bielefelder mit einem Audi A 4 auf der Vilsendorfer Straße in Richtung Jöllenbeck Ortskern unterwegs, als der Mann plötzlich in Höhe der Hausnummer 67 zwischen den Einmündungen Bierwelle und Wörheider Weg in das Heck eines vorausfahrenden Toyota-Kleinwagens krachte. Das teilte die Polizei mit.