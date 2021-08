Mann (45) stirbt unter Stadtbahn

Update tödlicher Unfall in Bielefeld: Opfer ist identifiziert

Bielefeld

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn auf der Herforder Straße ist am Samstagvormittag ein 45-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet der in Polen gemeldete Mann in Höhe des Hochbahnsteigs Stadtheider Straße unter den Zug.

Von Peter Bollig