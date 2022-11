Medizinischer Notfall Ursache für tödlichen Unfall

Unglück an der Haltestelle Milse: Mann wird in Bielefeld von Stadtbahn überrollt und stirbt

Bielefeld

Der Bielefelder (51), der am Sonntagabend an der Haltestelle Milse von einer Stadtbahn überrollt und lebensgefährlich verletzt worden war, ist verstorben. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen handelt es sich um einen tragischen Unglücksfall.

Von Jens Heinze und Christian Müller und dpa