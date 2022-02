DNA-Treffer nach versuchtem Mord in Senne

Bielefeld

Nach einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem ein 62-jähriger Mann am 14. Dezember 2021 in einem Einfamilienhaus an der Buschkampstraße in Bielefeld-Senne von einem Einbrecher lebensgefährlich verletzt worden war, sitzt ein 24-jähriger Tatverdächtiger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft.