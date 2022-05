Die Einsatzkräfte kontrollierten den 49-jährigen Mann am Freitagabend im Bielefelder Hauptbahnhof und stellten hierbei fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Bielefeld zur Festnahme ausgeschrieben war. Aufgrund mehrerer Hausfriedensbrüche erhielt der gebürtige Paderborner einen Strafbefehl über 1200 Euro.

„Da er bis heute der Zahlung nicht nachkam und auch gegenwärtig die Zahlung nicht leisten konnte, wurde er verhaftet. Nun erwartet ihn eine Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen“, sagt der Polizeisprecher.

Aufgrund seiner akuten Drogenabhängigkeit verbrachte der wohnsitzlose Mann die erste Nacht unter Bewachung der Polizei im Krankenhaus. Am Folgetag wurde er in die Justizvollzugsanstalt in Bielefeld überstellt.