Märchenhaft und zauberschön im und am TAM

Bielefeld

Nach zwei Jahren Zwangspause freut sich Intendant Michael Heicks wieder auf „ein Stück Normalität“. So ein Stück Normalität ist das „Fest!“, das traditionell zu Beginn der Spielzeit in und an einer der Theaterspielstätten gefeiert wird: zur Saisoneröffnung 2022/2023 an diesem Samstag ab 14 Uhr im und am TAM.

Von Burgit Hörttrich