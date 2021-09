Mark Forster-Konzert wieder verschoben

Mark Forster kommt auch am 1. November nicht nach Bielefeld.

"Aufgrund der bundesweiten Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung und der entsprechend unsicheren Planungslage hinsichtlich der Gewährleistung des Schutzes und der Sicherheit aller Besucher wird die Durchführung des ausverkauften Konzerts von Mark Forster am 01.11.2021 (ursprünglicher Termin am 24.05.2020, vormals verlegt auf den 20.05.2021) im Lokschuppen Bielefeld nicht möglich sein", hieß es am Dienbstag von der Bielefelder Firma Stratmann Event.

Die Veranstaltung mit Mark Forster ("Drei Uhr nachts") und Band wird daher verlegt. Das Datum für den Ersatztermin der Liebe-Club-Tour wird in Kürze bekanntgegeben, verspricht Stratmann Event. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit für den Ersatztermin.