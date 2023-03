Wim, Wum und der Hustinettenbär

Mary Roos und Wolfgang Trepper unternahmen mit „Mehr Nutten, mehr Koks - scheiss auf die Erdbeeren!“ in der Stadthalle Bielefeld eine bissige Reise zurück in die 60er, 70er, und 80er Jahre.

Und genau dort, im kollektiven Gedächtnis, wühlt er, Wolfgang Trepper, Kabarettist, Moderator, Lästermaul. Im Gedächtnis seiner Generation. Er ist Jahrgang 1961, und die meisten im Publikum an diesem Samstagabend in der nahezu ausverkauften Stadthalle sind es auch, mal ein paar Jahre mehr, mal einige weniger. Das ist wichtig für seine Show „Mehr Nutten, mehr Kos – scheiss auf die Erdbeeren!“ Denn nur, wer Walter Spahrbier oder Klementine, wer den Schimpansen Judy oder Ricky Shayne (noch) kennt, kann sich knapp zweieinhalb Stunden so richtig gut amüsieren – und in Erinnerungen schwelgen.