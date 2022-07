Mateos Eltern sagen Gebursthelfern von der Polizei "Danke"

Mateo, noch nicht geboren, hat seine Eltern mit dem Wunsch, schnell auf die Welt zu kommen, mächtig unter Druck gesetzt - so sehr, dass der Vater auf der Autobahn A 33 mit überhöhter Geschwindigkeit sogar ein Polizeiauto überholt hat. Das ist drei Wochen her. Jetzt haben sich Vater, Mutter und Mateo bei der Besatzung des Streifenwagens in Bielefeld bedankt.

Statt lange zu diskutieren, erkannten die Autobahnpolizisten, dass hier schnelle unkomplizierte Hilfe angebracht war. Sie setzten sich vor den Privatwagen und eskortierten mit hoher Geschwindigkeit die werdenden Eltern aus Herzebrock-Clarholz in die Paderborner Geburtsklinik. Wie eilig es Mateo hatte, zeigte sich bei der Ankunft: Das Baby kam noch im Foyer zur Welt und wurde hier vom Pflegepersonal des Krankenhauses in Empfang genommen.

An diesem Freitag nun trafen sich alle, die bei dem außergewöhnlichen Einsatz beteiligt waren, wieder getroffen und tauschten sich aus. Heute nun berichtet die Bielefelder Polizei auf ihrem Facebook-Account: "Alle sind froh und glücklich darüber, dass alles so gut und just in time geklappt hat. Auch die Kollegen werden diesen Einsatz wohl nicht so schnell vergessen."

Als Erinnerung übergab die Polizei, dein Freund und Helfer, dem kleinen Jungen einen Polizeiteddy, der von nun an zusätzlich zu den Eltern auf Mateo aufpassen wird.