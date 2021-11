Matthes will CDU-Chef in Bielefeld werden

Güterslohs Sozial- und Schuldezernent Henning Matthes will neuer Chef der Bielefelder CDU werden. Im Kreisvorstand hatte Amtsinhaber Andreas Rüther am Montag angekündigt, nicht erneut kandidieren zu wollen. Sonst wäre es beim Parteitag am 15. Dezember womöglich zu einer Kampfabstimmung kommen.

Matthes erklärte im Gespräch mit dieser Zeitung, er wäre auch dann angetreten, wenn Rüther eine weitere Kandidatur angestrebt hätte. „Ich möchte an den Veränderungen mitwirken, die die CDU jetzt dringend benötigt“, begründete er mit Blick auf die verlorene Bundestagswahl und die Umbrüche in der Union seine Kandidatur. Der 43-Jährige lebt in Bielefeld, ist seit 2019 Sozial- und Schuldezernent in Gütersloh. Zuvor war er Chef des Jobcenters im Kreis Lippe. Dem Kreisvorstand der Bielefelder CDU gehört er bereits seit fünf Jahren an, ist aktuell Mitgliederbeauftragter.