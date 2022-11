Medikus hält an Diamorphin-Plänen fest

Trotz der Pläne der Stadt für ein eigenes Angebot will privater Anbieter Praxis in Bielefeld einrichten

Bielefeld

Mit einer eigenen Diamorphin-Praxis will die Stadt eigentlich verhindern, dass sich die Medikus-Gruppe aus Düsseldorf, die bereits viele dieser Einrichtungen in NRW betreibt, mit einem Standort in Bielefeld niederlässt. Denn die Interessen sind unterschiedlich: Die Stadt will die Behandlung von Heroin-Süchtigen mit dem Ersatzstoff nur für Bielefelder, Medikus will Abhängige aus der ganzen Region behandeln. Weil Medikus an seinen Plänen trotzdem festhält, könnten die Pläne der Stadt ins Leere laufen.

Von Peter Bollig