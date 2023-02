Die Idee eines zweistöckigen Taubenhauses auf dem Niederwall an der großen Platane - Umweltdezernent Martin Adamski sieht diesen Vorschlag des Tierschutzvereins eher skeptisch. Das Veterinäramt setzt jetzt auf eine medizinische Lösung, um die Taubenpopulation einzudämmen und schaut dabei nach Köln.

Wohl kein Taubenhaus am Niederwall - Stadt Bielefeld prüft Einsatz von präpariertem Futter

Die Zahl der Tauben, wie hier auf dem Kesselbrink, nimmt in Bielefeld weiter zu. Die Stadt will jetzt mit präpariertem Futter, das die Vögel unfruchtbar macht, gegensteuern.

Die „Pille für die Tauben“ nannte Tierschutzvereinsvorsitzender Helmut Tiekotter unlängst diese Lösung. Tatsächlich geht es dabei aber nicht um eine hormonelle Behandlung der Tauben, die mit der menschlichen Schwangerschaftsverhütung vergleichbar wäre, wie Elke Riemann, Referentin im Umweltdezernat der Stadt, betont.

Das Konzept sieht vielmehr den Einsatz des präparierten Futters mit der Bezeichnung Ovistop vor. Dabei werden Maiskörner mit dem Wirkstoff Nicarbazin umhüllt. Dieses Medikament wird ursprünglich eingesetzt, um Kokzidiose, eine Darminfektion bei Vögeln, zu verhindern. „Es hat den Nebeneffekt, dass Tauben für einen bestimmten Zeitraum unfruchtbar sind“, sagt Elke Riemann. Außerdem würden die Tiere, die ohne Fütterung auf das zurückgreifen würden, was Menschen im Umfeld von Imbissbuden und Cafés fallen lassen, auf diese Weise artgerecht mit Nahrung versorgt.

Nach Angaben der Initiative TKK (tierschutzkonforme Kontrolle von Stadttauben) aus Wegberg wird Ovistop seit 1999 unter anderem in Italien, Spanien und Belgien im Einsatz und seit einem Jahr auch in Deutschland verfügbar. „Man kann davon ausgehen, dass die Population sich im ersten Jahr um 20 Prozent verringert und nach circa 4 Jahren um 70 bis 80 Prozent“, heißt es auf der TKK-Internetseite.

Aus Sicht von Martin Adamski ist das vielversprechend, zumal die Taubenpopulation auch in Bielefeld weiter zunehme, trotz der Bemühungen des Tierschutzvereins, der allein im Taubenwagen an der Mindener Straße jährlich rund 800 Eier gegen Imitate austauscht, um das Wachstum zumindest einzudämmen.

"Attraktivität im Blick behalten"

Um auf diese Weise auch den Bestand im Bereich von Jahnplatz und Altstadt zu dezimieren, bräuchte es im Umfeld ebenfalls ein Taubenhaus. Mehrere Standorte am Niederwall waren geprüft und verworfen worden - nicht zuletzt aufgrund der Bedenken zu Verschmutzung, zur Finanzierung, zur Kollision mit Veranstaltungen und zur Gestaltung der Grünfläche. Aus Sicht der Stadt kommt daher auch der zuletzt diskutierte Standort an der Platane in Höhe der Einmündung Neustädter Straße nicht infrage. „Wir müssen die Attraktivität im Blick behalten“, gibt Martin Adamski zu bedenken. Ein zweigeschossiges, sieben Meter hohes Taubenhaus auf einer Grundfläche von vier mal vier Metern wäre auf dem Niederwall-Grünzug eher störend.

„Einen geeigneten Ort für ein Taubenhaus müssen wir noch suchen“, sagt der Dezernent. Sofern es ein Taubenhaus überhaupt noch braucht, falls der Einsatz der präparierten Maiskörner erfolgreich ist. Mit der Stadt Köln, die den Wirkstoff seit einigen Wochen im Einsatz hat, sei man im Austausch, man wolle die Gespräche weiter fortsetzen. Geplant sei auch, sagt Elke Riemann, an der Uni Bielefeld nach einer Zusammenarbeit zu fragen, um ein Konzept für ein Stadttaubenmanagement zu erarbeiten. Als nächstes soll der Einsatz von Ovistop geprüft, das Ganze der Politik noch vorgestellt werden.

Ovistop für andere unschädlich

Das tägliche Füttern mit Ovistop sei für die Umgebung, für Säugetiere und andere Vögel unschädlich, betont das Veterinäramt. Vögel, die kleiner als eine Taube sind, könnten die großen Maiskörner gar nicht erst aufnehmen. Zum Kölner Konzept gehört, dass die Gabe unter tierärztlicher Beobachtung stattfindet und die Tauben nur so viel Futter erhalten, dass sie die komplette Menge aufpicken und keine Reste für andere Vögel oder Nagetiere übrigbleiben.

Elke Riemann zufolge wäre das Medikamt aber nicht die einzige Maßnahme. Verbrämungsmaßnahmen wie das Anbringen von sogenannten Spikes, Metallspießen, auf Fensterbänken und Simsen sollen empfohlen, ein allgemeines Fütterungsverbot könnte erlassen werden, um eine ungesunde Ernährung der Vögel zu verhindern. Und zumindest das Taubenhaus im Bauwagen an der Mindener Straße soll weiter genutzt werden.