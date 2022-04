Medizinischer Notfall: Bielefelder tot

Ein 75-jähriger Bielefelder hat am Sonntagnachmittag während der Autofahrt auf dem Ostwestfalendamm einen medizinischen Notfall erlitten. Der Mann ist mittlerweile im Krankenhaus verstorben. Der Ostwestfalendamm blieb über eine Stunde lang gesperrt.

Autofahrer kollabiert am Steuer - Ostwestfalendamm gesperrt

Der Rover des Bielefelders kam an der Mittelleitplanke zum Stehen.

Die Rettungskräfte wurden am Sonntagnachmittag gegen 13.45 Uhr alarmiert. Augenzeugen meldeten, dass ein Auto auf dem Ostwestfalendamm in Fahrtrichtung stadteinwärts in Höhe der Auffahrt Quelle mehrfach gegen die Mittelschutzplanke gekracht war.