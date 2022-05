Es wird eine lange Nacht voller Musik, verspricht Jim Kerr zu Beginn. Und er soll Recht behalten. Mit seiner Band, den „Simple Minds“, rockt der Schotte endlich den Lokschuppen – nach dreimal verschobenem Termin. 2400 Karten wurden verkauft für die “40 Years Of Hits Tour“ in Bielefeld, nicht alle Inhaber sind nach der langen Wartezeit gekommen.

Mehr als 2000 Fans feiern und singen aber mit. „Es ist Jahre her, dass ihr die Tickets gekauft habt, da hatte ich noch Haare“, witzelt Sänger Kerr und legt los. Alle Hits stehen auf dem Programm – von „All the things she said“ über „Someone somewhere“ und „Promised you a miracle“ bis zur Zugabe mit „Alive and Kicking“.