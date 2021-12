„Mehr als rücksichtslos gefahren“

Bielefeld

Weil ein Bielefelder BMW-Fahrer (24) durch den Berufsverkehr in Richtung A 33 gerast sein soll und dabei seine schwere Limousine nicht mehr unter Kontrolle hatte, musste eine Mutter (32) in ihrem Kleinwagen sterben. So stellt sich derzeit der tödliche Unfall vom Montag auf dem Ostwestfalendamm dar.

Von Jens Heinze