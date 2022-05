Mehr Aufenthaltsqualität unterm H1

Stadt Plant Umbau des Philipp-Reis-Platzes in Bielefeld am Fuße des früheren Telekom-Hochhauses

Bielefeld

Während am früheren Telekom-Hochhaus, das das Unternehmen Goldbeck als neuer Eigentümer inzwischen in „H1“ umgetauft hat, die Sanierungsarbeiten sichtlich Fortschritte machen, geht es in Kürze auch um die Fläche am Fuß des Hochhauses. Die Verwaltung legt der Bezirksvertretung Mitte am Donnerstag einen Entwurf für die Umgestaltung des Philipp-Reis-Platzes vor.

Von Peter Bollig