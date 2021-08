Mehr E-Autos in Bielefeld

Im Juni mehr als doppelt so viele E-Fahrzeuge im Juni zugelassen wie in Vormonaten

Bielefeld

Die Zulassungszahlen von E-Autos sind in Bielefeld sprunghaft angestiegen: Im Juli wurden 121 E-Fahrzeuge neuzugelassen, im Juni waren es sogar 238 – mehr als doppelt so viele wie in den Vormonaten. Im April waren es noch 88, im Mai 90 Zulassungen gewesen. Die Zahl der insgesamt in Bielefeld zugelassenen E-Fahrzeuge steigt damit auf 2.966 an.

Von Philipp Körtgen