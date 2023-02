Mehr Einsätze für den „Lebensretter in Orange“

Die Besatzungen des in Bielefeld stationierten Rettungshubschrauber Christoph 13 haben vergangenes Jahr 1410 Einsätze geflogen. Damit war der „Lebensretter in Orange“ deutlich öfter gefordert als im Jahr 2021.

Von den 1410 Einsätzen (2021: 1285 Einsätze) des am Klinikum Rosenhöhe stationierten Rettungshubschraubers waren 1039 sogenannte Primärversorgungen, bei der die Patienten am Einsatzort versorgt wurden. In 258 Fällen wurden die Unfallopfer zunächst vor Ort versorgt und anschließend in eine Klinik geflogen.