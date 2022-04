Mehr geimpfte Mitarbeiter als erwartet in Bielefeld

Bielefeld

Die Impfbereitschaft unter dem medizinischen und pflegerischen Personal in Bielefeld fällt deutlich besser als erwartet aus. Dem Gesundheitsamt der Stadt sind zum Ende der Meldefrist in dieser Woche 905 Personen aus 191 Einrichtungen gemeldet worden. Das sind nicht einmal halb so viele Mitarbeiter, mit denen Gesundheitsamtsleiter Oliver Bilke gerechnet hatte.

Von Stephan Rechlin