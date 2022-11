Mehr junge Leute starten eine Berufsausbildung

Bielefeld

Von einer „Trendwende nach der Corona-Pandemie“ spricht der Chef der Agentur für Arbeit in Bielefeld Wolfgang Draeger mit Blick auf die Lage am Ausbildungsmarkt in Bielefeld. In den Corona-Jahren hatten sich viele Schulabgänger lieber nicht für eine Ausbildung entschieden und statt dessen ihre Schullaufbahn fortgesetzt, etwa in Ausbildungsgängen an den Berufskollegs. Im Ausbildungsjahr 2021/2022 haben sich wieder mehr junge Leute für die Berufsausbildung interessiert, gleichzeitig haben mehr Unternehmen freie Ausbildungsplätze angemeldet.

Von Peter Bollig