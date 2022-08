Mehr Parkplätze am Klösterchen

Franziskus Hospital in Bielefeld gibt sanierten Teil der Tiefgarage wieder frei – Weitere 70 Stellplätze sollen folgen

Bielefeld

Am Klösterchen stehen ab Donnerstag, 1. September, wieder mehr Parkplätze zur Verfügung. Dann wird in der Tiefgarage an der Kiskerstraße ein Teil des Parkhauses freigegeben, der seit Juli 2021 abgerissen und neugebaut worden war.

Von Philipp Körtgen