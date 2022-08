Mehr Platz für die Rettungsdienstschule

Bielefeld

Wie Menschen nach einem Verkehrsunfall versorgt, aus einem verunglückten Flugzeug gerettet, nach einem Zwischenfall mit einer Landmaschine verarztet werden - Mitarbeiter von Rettungsdiensten und Feuerwehren lernen das seit 17 Jahren in der Rettungsdienstschule des Studieninstituts Westfalen-Lippe. Weil die Aus- und Fortbildung zunehmend begehrt ist, wird die Schule in Bethel jetzt massiv erweitert. Am Montag war Grundsteinlegung für das Sieben-Millionen-Euro-Projekt.

Von Peter Bollig