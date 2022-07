Mehr Schlaf- und Spielraum am Nelkenweg

Bielefeld

Nach Veränderungen im Kinderbildungsgesetz hatte die städtische Kindertagesstätte Windflöte plötzlich zu wenig Schlafplätze für die unter Dreijährigen. Dieser Mangel ist seit Juli 2021 durch einen Anbau samt interner Umstrukturierung behoben worden. Wenn die Kinder an diesem Montag nach kurzer Sommerpause zurück in ihre Gruppen kommen, dann hat sich an den Räumlichkeiten am Nelkenweg einiges verändert.

Von Markus Poch