Mehr Sicherheit auf dem Lipper Hellweg

Stadt Bielefeld will mit neuen Schildern und mehr Tempo-Kontrollen Radfahrer schützen

Bielefeld

Für Fahrradfahrer ist der Lipper Hellweg an vielen Stellen ein gefährliches Pflaster. Weil die stark befahrene Straße erst 2029 im Rahmen des Radverkehrskonzeptes umgestaltet werden soll, will das Amt für Verkehr mit kurzfristigen Lösungen die Lage entschärfen. Dazu sind inzwischen auch Schilder zum Einsatz gekommen, die gerade erst in der Straßenverkehrsordnung eingeführt wurden. Diese Beschilderung soll jetzt aber noch einmal korrigiert werden.

Von Peter Bollig