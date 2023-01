Mehr Sozialarbeit an Schulen

In Bielefelds Schulen sollen vom kommenden Schuljahr an mehr Schulsozialarbeiter die jungen Leuten unterstützen - und das flächendeckend an jeder Schule. Auch städtische Schulen, an denen Sozialarbeiter bislang fehlten, sollen mit mindestens einer halben Stelle ausgestattet werden.

Mit ihren Problemen und Fragen sollen sich künftig an allen städtischen Schulen in Bielefeld die jungen Leute und auch Eltern an Schulsozialarbeiter wenden können.

Ob und in welchem Umfang Sozialarbeiter an Schulen tätig sind, hing bislang unter anderem davon ab, ob eine Schule in einem schwierigen Umfeld unterrichtet und wie groß sie ist. Manche Schulen haben daher fünf bis sechs Sozialarbeiter, manche keinen. Von diesem Prinzip will die Stadt jetzt abrücken, um Bildungs- und Chancengerechtigkeit sowie Prävention an allen Schulen zu gewährleisten, machte Schuldezernent Dr. Udo Witthaus jetzt klar.