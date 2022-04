Mehr Windräder und Solarzellen nötig

Bielefeld

Das Thema Energieversorgung treibt auch die SPD in OWL um. Ein Gas-Embargo gegen Russland etwa würde auch in NRW Hunderttausende Unternehmen belasten und Arbeitsplätze gefährden, gibt der Landtagsabgeordnete Christian Dahm (58) aus Herford am Wochenende zum Wahlkampfauftakt der Sozialdemokraten in Ostwestfalen-Lippe zu bedenken. „Man kann nicht einfach den Hebel umstellen“, sagt er. „Die Energieversorgung muss sicher bleiben.“

Von Paul Edgar Fels