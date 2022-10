Mehrheit gegen weitere Parkplätze am Obersee

Bielefeld

Auf der Wiese an der Talbrückenstraße neben dem Bahnviadukt soll es keine weiteren Parkplätze für Obersee-Besucher geben. Am Donnerstag hat die Bezirksvertretung Schildesche mit der Mehrheit von SPD, Grünen und Linken beschlossen, einen eigenen Antrag des Gremiums zurückzuziehen, nachdem auf dem Gelände ein naturnaher und nur an Wochenenden geöffneter Parkplatz eingerichtet werden sollte.

Von Hendrik Uffmann