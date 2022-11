Mehrklassen bleiben weiter möglich

Mit diesen Klarstellungen antwortet Frederik Suchla, schulpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, auf die massiven Einwände von Eltern gegen den von der Koalition geplanten Verzicht auf Mehrklassen. So sei es immer schon offen gewesen, an welcher Schule eine Mehrklasse gebildet werde. Zum Beispiel im Jahr 2021. Damals habe es Anmeldeüberhänge an den Gymnasien Helmholtz (35 Anmeldungen mehr als Plätze), Ceci (28 Anmeldungen mehr) und Waldhof (29 Anmeldungen mehr) gegeben. Die Mehrklasse aber sei ausschließlich am Helmholtz-Gymnasium gebildet worden.

