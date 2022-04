Mehrstündiger Großeinsatz im Bielefelder Westen

Schwelbrand in der Friedrichstraße - mehrere Löschabteilungen im Einsatz

Bielefeld

Im Bielefelder Westen hat es am frühen Dienstagnachmittag in einer leerstehenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehrleute hatten große Schwierigkeiten, die Glutnester zu erreichen.

Von Christian Müller